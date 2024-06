Savona e il nuovo polo musicale. Russo: “Diffondiamo la cultura musicale: non solo ascolto ma anche come vera e propria attività”

Savona. Giovedì 30 maggio la giunta comunale di Savona ha provato il protocollo d’intesa che ha segnato la nascita di nuovo polo musicale in città. La firma del documento è avvenuta in Comune tra l’Amministrazione e gli enti savonesi che, in virtù della loro progettualità, sono sostenute dal Ministero della Cultura, ovvero Opera Giocosa, Orchestra Sinfonica ed Ensemble Nuove Musiche.

Scopo del Polo Musicale, il cui coordinamento è affidato al Comune di Savona, è valorizzare le diverse vocazioni dei tre enti, rafforzare la proposta musicale in città, ampliandola e integrandola sempre di più in modo progressivo nell’ambito della programmazione artistica del Teatro Chiabrera.

“Un protocollo molto importante, siamo molto contenti di questo risultato – afferma il sindaco di Savona, Marco Russo – noi abbiamo raccolto intorno ad un tavolo i tre soggetti più importanti: l’Opera Giocosa, Orchestra Sinfonica ed Ensemble Nuove Musiche che sono i tre soggetti che ricevono finanziamenti dal Ministero come segno di qualità“.

“Questi tre soggetti svolgono funzioni distinte: uno di produzione dell’opera, l’altro di produzione di musica orchestrale e poi di circuitazione – prosegue – sono tre funzioni che devono integrarsi e collaborare perché possono portare a nuovi progetti”.

Il Teatro Chiabrera contribuirà al raggiungimento di tali obiettivi assicurando le modalità per la migliore integrazione tra la programmazione del teatro e quella del polo: “E’ questo il senso del protocollo che deve rapportarsi con l’attività del Teatro Chiabrera che deve diventare l’unico luogo dove scambiarsi progettualità”, le parole del primo cittadino.

“Questo non vuol dire che le altre realtà musicali del territorio, che sono moltissime, devono restare fuori ma anzi il polo musicale dovrà rapportarsi con loro – aggiunge – perché dovranno essere tutti più incisivi nella crescita della cultura musicale, sia come ascolto che come attività: è questo l’obiettivo”.

Il protocollo, in ragione del progetto di Candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura, ha valore fino al 31 dicembre 2027, data entro la quale si valuterà se rinnovarlo o svilupparlo ulteriormente: “Un passo molto importante nella prospettiva di Savona Capitale della Cultura 2027“, conclude Marco Russo.