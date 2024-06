Savona candidata Capitale italiana della cultura, un lettore: “Città allo sbando, con che coraggio si porta avanti questa iniziativa?”

Savona. Il Sindaco Russo ha candidato Savona a capitale della cultura 2027, ma con che coraggio porta avanti questa iniziativa?

Savona è una città allo sbando e pervasa dal degrado. L’amministrazione comunale si concentra su progetti fallimentari se non addirittura controproducenti come la passerella in legno sulla spiaggia, destinata a essere spazzata via alla prima mareggiata; la pedonalizzazione delle vie del centro, che hanno reso impossibile ai cittadini muoversi per la città.

Il numero di senza tetto che dimorano sulle panchine o nei portoni è cresciuto esponenzialmente, così come la sensazione di insicurezza dei residenti. A breve si aggiungeranno i consueti accampamenti notturni nelle spiagge libere, altra fonte di squallore e delinquenza cui l’amministrazione comunale non pone sufficientemente freno e per cui la polizia locale spesso non da seguito alle nostre segnalazioni per assenza di personale.

In ultimo si è aggiunto il problema dei cinghiali che, data l’assenza totale di cura del greto del Letimbro, hanno trovato un habitat perfetto in cui insediarsi e moltiplicarsi. Da qualche giorno vagano liberamente per le spiagge.

Ieri si sono spinti fino al mio stabilimento balneare, i Bagni Umberto, distanti almeno 1 km dalla foce del torrente. Hanno vagato liberamente tra gli ombrelloni, sporcando la spiaggia ed entrando nelle aiuole, in cui peraltro crescono i gigli di mare, specie rara e protetta. A chi dobbiamo rendere conto per questo ennesimo disagio?

Dal primo maggio è fatto divieto portare i cani in spiaggia per ragioni anche igieniche, ma i cinghiali fanno eccezione. Qualora chiamassimo i vigili, dovrebbero fare la multa al Sindaco perché girano in spiaggia senza guinzaglio, bottiglietta e sacchetti per la raccolta delle feci? In questa città è in atto da tempo una tragica farsa. Sindaco Russo, la smetta di pensare alle piste ciclabili ed a improbabili passeggiate a mare: cominci a dare risposte a chi vive la città ed a chi vi lavora, offre servizi e contribuisce al PIL.

Alberto Delucis, gestore stabilimento balneare