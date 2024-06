Savona. Allarme, a Savona, per un’auto in fiamme nella zona di via Turati.

L’incendio è divampato poco dopo le 18.30 in un’area compresa tra alcuni palazzi. Ciò, unito a una densa colonna di fumo scuro, ha allarmato non poco i residenti, che hanno subito chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono giunte due squadre del distaccamento di Savona, insieme ad un’ambulanza della croce bianca di Savona e alla polizia locale.

I soccorritori sono ancora al lavoro, ma la situazione pare al momento sotto controllo.

Il bilancio è di alcuni mezzi (in sosta in un cortile) completamente carbonizzati.