Savona, al via la raccolta di plasma nella sede di Avis

Savona. Avis Comunale Savona comunica che ieri, 10 giugno 2024, si è iniziato a raccogliere il Plasma anche nella sede di Via Famagosta 22r.

“Prima di noi nella provincia di Savona ha iniziato Avis Alassio, Avis Finale Ligure e Avis Cairo Montenotte. Grazie ad un accordo con Asl2 (Centro Trasfusionale) alcune sedi avisine hanno avuto la possibilità di avere a rotazione una macchina specifica per le donazioni del plasma (aferesi). Ora ogni mese avremo questa disponibilità e siamo pronti ad accogliere tutti quei donatori che desiderano effettuare questo tipo di donazione”, spiegano.

La prossima volta sarà a luglio nei giorni lunedì 22 e mercoledì 24.

“Ricordiamo l’importanza di questa donazione; essenzialmente il plasma raccolto viene utilizzato per la produzione dei farmaci plasmaderivati (albumina, immunoglobuline, altro) e una parte viene utilizzato negli ospedali per uso clinico. Altro fatto da ricordare che la durata della donazione è di circa 50 minuti e la quantità è di 730ml. L’apparecchiatura è particolare perché è un separatore cellulare che permette appunto la separazione dal sangue del plasma che viene raccolto in una sacca e il resto viene restituito al donatore”.