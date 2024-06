Savona, al via il cantiere della passeggiata a raso in via Nizza

Savona. Sopralluogo nella zona in cui stanno partendo i lavori per la nuova passeggiata a raso in via Nizza del sindaco Marco Russo, insieme all’assessore Lionello Parodi, il dirigente del Comune, i progettisti e le ditte incaricate.

All’incontro, che si è svolto presso i bagni Raphael, erano stati invitati anche il rappresentante dei bagni marini, Enrico Schiappapietra e gli operatori: “Li ringrazio per aver risposto positivamente – commenta il sindaco -. Questo appuntamento, promesso a suo tempo e doveroso dal nostro punto di vista, serviva per spiegare cronoprogramma e modalità di intervento per un’opera che, purtroppo, siamo costretti a realizzare anche in estate, visto che il termine obbligatorio per la fine dei lavori è dicembre“.

“I lavori – ricorda il sindaco – non riguardano i tratti di spiaggia in concessione ai bagni marini, ma la spiaggia libera. Nelle uniche zone interessate da concessione (Bagni Raphael e il chiosco davanti ai vigili del fuoco) si è deciso di rimandare il cantiere a ottobre, in modo da non interferire con l’attività estiva.”.

Il cantiere inizierà dai tratti antistanti Villa Zanelli e il Mercatò.