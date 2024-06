Savona, abbattuti 11 cinghiali: “Spari a distanza ridotta e in totale sicurezza per la cittadinanza”

Savona. A Savona, questa mattina, sono stati abbattuti 11 cinghiali, alcuni di questi sono stati avvistati negli ultimi giorni nelle spiagge savonesi.

Oltre al personale del Nucleo Regionale di Vigilanza faunistico-ambientale, era presente anche la polizia locale di Savona. Sei sono stati abbattuti a valle del Letimbro, altri 5 esemplari in una gabbia più a monte, sempre nel torrente.

“L’intervento con i sei capi abbattuti si è svolto in totale sicurezza per la cittadinanza – hanno spiegato dalla Regione -. Nessuno era presente dove sono stati effettuati gli abbattimenti. Gli spari sono stati fatti a distanza ridotta e con armi di calibro piccolo, che producono un rumore limitato”.

“E’ l’ennesima fucilazione eseguita in provincia dopo le ripetute richieste dei sindaci di Savona, Alassio, Albisola Superiore, Albissola Mare, Cairo, Sassello – commentano dall’Osservatorio Savonese Animalista -. Ringraziamo invece il presidente dei balneari Schiappapietra che proprio ieri, nel dichiarare che i cinghiali disturbano la sua attività chiede però di allontanarli in modo incruento, come si fa in un paese civile. Neppure l’appello alla diversa sensibilità femminile, rivolto nei giorni scorso da OSA alle assessore comunali savonesi ha ottenuto risultati”.

E concludono da Osa: “Chiediamo al sindaco, così veloce nel fare ordinanze inutili (come il divieto di foraggiare cinghiali in città) di farne altrettanto velocemente un’altra: ‘E’ vietato sparare alla fauna selvatica in città. E’ consentito allontanare gli animali solo in modo incruento'”.