Savona, a Palazzo Nervi la presentazione di “Gabriello Chiabrera. Atti del convegno storico nel 470° dalla nascita”

Savona. Venerdì 14 giugno alle 16 nella sa “Caduti di Nassiriya” di Palazzo Nervi a Savona si terrà la presentazione del volume “Gabriello Chiabrera. Atti del convegno storico nel 470° dalla nascita”, organizzato il 22 novembre 2022 dalla Società Savonese di Storia Patria con il patrocinio del Comune di Savona e dell’Associazione “Renzo Aiolfi”.

Si tratta di un volume monografico edito nella Collana “Fonti e Studi” della Società Savonese di Storia Patria (volume 14), che riporta le relazioni del convegno; le prime due relazioni (Fulvio Bianchi e Simona Morando) incentrate su aspetti biografici e letterari del Chiabrera; quella di Gustavo Malvezzi su aspetti musicali. Chiude il libro l’intervento di Silvia Bottaro sulla biografia del Chiabrera.

Nel convegno tenuto due anni or sono alcuni tra i più prestigiosi studiosi delle opere di Gabriello Chiabrera si erano confrontati nella Sala Rossa del Comune di Savona: si volle anche comprendere meglio lo stato degli studi in settori artistici in cui aveva operato Gabriello Chiabrera: la poesia, l’opera letteraria e la collaborazione con i musicisti dell’epoca. Si era coinvolto anche l’uditorio con significative opere inedite.

Si era così contribuito a celebrare il 470° anniversario della nascita di Gabriello Chiabrera (Savona, 1552-1638), eminente poeta e personaggio di spicco della cultura italiana tra XVI e XVII secolo.

Gli studi contenuti nella pubblicazione (Collana di Fonti e Studi, 14), vogliono essere un aggiornamento e un approfondimento sugli studi chiabrereschi, augurandoci costituiscano ulteriore stimolo per conoscere e divulgare a tutti i livelli una importante figura emblematica, eminente poeta e personaggio di spicco della cultura italiana tra XVI e XVII secolo, legata al territorio savonese.