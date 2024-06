Sasha Mosso del Kombat Team Alassio vince per Ko: trionfo all’evento internazionale Max Muay Thai Pattaya in Thailandia

Alassio. Kombat Team Alassio continua, inarrestabile, a far incetta di vittorie prestigiose negli sport da combattimento in campo nazionale e internazionale.

Ed è Sasha Mosso 17 anni di Calice Ligure, già campione italiano Muay Thai juniores federkombat 2024, ad aver vinto venerdì 28 per Ko al secondo round, nell’evento internazionale Max Muay Thaia Pattaya in Thailandia.

Si tratta di uno degli eventi sportivi per la categoria più importanti a livello mondiale e viene trasmesso non solo dalle tv thailandesi, ma in tantissimi canali televisivi mondiali.

Commenta così la splendida vittoria Alessandro De Blasi già premiato nel 2018 come miglior coach Fight Code Rules d’Italia” della federazione “Fight1”, ed allenatore del diciassettenne Sasha Mosso: “Un importante successo internazionale per il nostro giovane atleta che a settembre potrebbe prendere parte ai Campionati Mondiali Juniores di Muay Thai”.