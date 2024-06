Sanità senza medici, è crisi: ci vorranno anni per ripartire

Savona/Italia. Il sistema sanitario nazionale (SSN) è da tempo bersaglio di pesanti deficit numerici e funzionali che nel prossimo futuro porteranno a un peggioramento graduale e inevitabile della presa in carico e dell’assistenza al paziente.

Nei prossimi sei anni l’Italia si prepara ad affrontare una ondata di pensionamenti tra i medici del SSN: si stima che tra il 2024 e il 2030 quasi 126 mila camici bianchi lasceranno la professione attiva. Secondo i dati elaborati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) si passerà dagli attuali 64 mila – tra medici di medicina generale e pediatri di libera scelta – a poco più di 36 mila (numeri in assenza di turnover). Ma anche la proiezione dei medici specialisti delle Asl è in calo: si passerà dagli attuali 14.197 a 6.783, anche in questo caso si tratta di numeri in assenza di turnover. Anche per gli altri medici dipendenti pubblici il dato è allarmante, si ridurranno infatti a 84 mila unità (dato in assenza di turnover) rispetto agli attuali 127 mila.

Tuttavia i nuovi ricambi sono già in formazione, infatti (sempre secondo FNOMCeO ndr) nel 2025 ci saranno oltre 22 mila nuovi medici specializzati, quasi 36 mila nel 2026, poco più di 46 mila nel 2027, fino ad arrivare a 77.580 nel 2030. Non si può ignorare che dal 2013 a oggi sono stati banditi quasi 9 mila posti in più per l’ingresso alla facoltà di Medicina.

Sempre secondo le proiezioni FNOMCeO, nel periodo 2024-2030 il confronto tra uscite (pensionamenti e dimissioni) ed entrate (neo-laureati) evidenzia un dato chiaro: nel 2024-2025 il saldo sarà ampiamente negativo, nel 2026 i numeri andranno in pareggio e, solo a partire dal 2027, vi sarà un saldo positivo.

Tra tre anni i laureandi saranno 1600 in più rispetto ai pensionati, nel 2028 oltre 3 mila in più, nel 2029 quasi 5 mila in più per arrivare nel 2030 a essere sopra di 12 mila unità. “Si genererà quindi un ‘imbuto lavorativo’ per il consistente aumento dei medici neolaureati e neospecialisti rispetto a quelli collocati in pensione”, afferma il dottor Duccio Buccicardi, segretario provinciale savonese del Sindacato Nazionale Area Radiologica (SNR-FASSID).

I dati comparativi al numero totale di medici attualmente in attività evidenziano che, su un totale di 440 mila, solo 228 mila lavorano per il SSN e di questi, solo 127 mila sono dipendenti pubblici.

“Serve quindi a poco aumentare i posti e/o eliminare il test d’ingresso alla facoltà di medicina- afferma Buccicardi – mentre invece è urgente nonché necessario rendere più attrattivo il SSN, assicurando ai medici migliori condizioni organizzative e retributive”.

“Spesso i colleghi sono costretti a saltare le ferie e i riposi per mantenere i livelli di assistenza – prosegue -. Inoltre, il livello retributivo parametrato al costo della vita è tra i più bassi d’Europa. Per tali ragioni molti medici (giovani e non) decidono di lavorare nella sanità privata oppure all’estero. Non è pertanto corretto affermare che mancano i medici in senso assoluto ma è più giusto dire che non si trovano più quelli disposti a lavorare nel pubblico alle attuali condizioni”.

Infine, per fronteggiare le difficoltà nell’area dell’emergenza-urgenza, negli ultimi anni gli ospedali si sono dovuti rivolgere ai medici cosiddetti “gettonisti”. Si tratta di medici a chiamata retribuiti molto meglio rispetto a quelli dipendenti degli stessi nosocomi.

“Tutto ciò allontana il giovane medico dall’idea di affrontare un percorso formativo specialistico mal valorizzato (a discapito della proprie attitudini professionali) per rivolgere lo sguardo a specialità considerate più tranquille e meglio remunerate – conclude Buccicardi -. È evidente come sia necessario compiere ogni sforzo per restituire serenità a chi svolge questa professione, al fine di evitare il collasso del SSN”.