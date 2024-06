Sanità, M5s all’attacco: “Nessun chiarimento su Cozzani”. L’assessore Gratarola: “Cabina di regia al presidente ad interim”

Liguria. Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha presentato un’interpellanza in cui ha chiesto alla Giunta il motivo dell’inserimento nella pianta organica della cabina di regia per la riduzione dei tempi d’attesa in sanità, istituita il 16 febbraio scorso, del capo di gabinetto del presidente della giunta regionale e con quale altro soggetto verrà sostituito il capo di gabinetto dopo le sue recenti dimissioni. Della cabina di regia fanno parte anche i direttori generali e commissari delle asl.

“Il totismo si è inserito a tale punto nei gangli del sistema politico ed economico ligure da raggiungere vette mai viste: arrivare a piazzare il capo di gabinetto Cozzani nella pianta organica della Cabina di regia del sistema sanitario regionale è quanto mai curioso. Ricordo che la Cabina è operante sia collegialmente, sia singolarmente – ciascuno nel proprio campo di competenza – a supporto dell’Ente in tutte le attività di ottimizzazione o miglioramento dei processi e delle procedure riguardanti i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie” ha detto il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi argomentando l’interrogazione portata oggi in aula durante la seduta del Consiglio regionale.

“Ma quali competenze e curricula in ambito sanitario può aver mai prodotto l’ex braccio destro del presidente per entrare in una struttura così delicata e specifica? E visto che lo stesso si è dovuto dimettere per le ormai note vicende giudiziarie, chi lo sostituirà? Non che la Cabina abbia brillato, visti i risultati tutt’altro che soddisfacenti sull’abbattimento delle liste sanitarie”.

“Detto questo, prendiamo atto dell’imbarazzo dell’assessore competente, che non solo non ha saputo spiegare come mai fosse stato scelto il Capo di gabinetto del presidente della Giunta, ma non ha nemmeno fornito lumi sull’eventuale sostituto”.

“Francamente, a questo punto, vale davvero la pena tenere in vita una Cabina di regia che, risultati alla mano, ha miseramente fallito la propria missione?” conclude Tosi.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha precisato che il presidente ad interim Alessandro Piana ha formalizzato la richiesta di sostituzione del capo di gabinetto con quello del presidente della giunta regionale o di un suo delegato.

“Con una recente nota il presidente ad interim Alessandro Piana ha formalizzato la richiesta di sostituzione nella cabina di regia del nominativo del Capo di Gabinetto con quello del residente della Giunta Regionale o di un suo delegato ha risposto l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola in merito all’interrogazione -. Ricordo ai consiglieri Tosi e Ugolini che la composizione della cabina di regia risponde all’esigenza di coadiuvare la Giunta regionale nelle sue funzioni d’indirizzo e coordinamento delle aziende sanitarie e degli enti del sistema sanitario attraverso la necessaria partecipazione di figure in grado di esprimere le posizioni dei rispettivi enti e di assicurare sincronia tra tutti gli attori del Servizio Sanitario regionale”.

“La cabina di Regia rappresenta quindi una risposta sistemica al tema delle liste d’attesa al fine di prevedere risposte univoche per tutto il Sistema Sanitario Regionale ligure”.

“Dal momento che il presidente della Giunta risulta avere tra le sue deleghe anche quella al Bilancio – continua l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – e poiché le misure relative all’abbattimento delle liste d’attesa presentano importanti riflessi sul piano economico, la sua presenza o di un suo delegato nella cabina di regia, come nel caso del Capo di Gabinetto, risulta pressoché indispensabile. Ricordo che la cabina di regia è composta anche dai Direttori dell’Area Salute e Servizi Sociali, della Direzione Centrale Finanze, Bilancio e Controlli, della Direzione Centrale Organizzazione, dal Direttore Generale di Alisa, dal Commissario per l’Innovazione digitale della Regione Liguria e dal coordinatore della segreteria tecnica”.

“La stessa è stata quindi istituita a supporto dell’ottimizzazione dei processi digitali al fine di operare a supporto di Regione per l’attività di ottimizzazione e miglioramento dei processi e delle procedure riguardanti i tempi di attesa” conclude.