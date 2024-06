Sanità, analisi del Crea: Liguria promossa dai cittadini per la tutela alla salute

Regione. “Il fatto che la Liguria sia stata inserita dal C.R.E.A tra le regioni promosse per i livelli complessivi di tutela della salute, con un indice di performance tra il 45% e 52% dei cittadini che si dichiarano soddisfatti, è soprattutto il frutto del lavoro che la Regione ha portato avanti in questi anni, avviando progettualità specificamente dedicate al miglioramento delle prestazioni offerte dal nostro sistema sanitario per soddisfare i bisogni dei cittadini”.

Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola sul rapporto 2024 ‘Opportunità di tutela della Salute: le Performance Regionali’ che vede la Liguria tra le regioni promosse per i livelli complessivi di tutela della salute. L’analisi è stata condotta dai 104 esperti raggruppati dal C.R.E.A. Sanità (Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità) per il quale operano ricercatori e docenti universitari di vari campi.

“Ricordo anche che la Liguria ha ottenuto risultati d’eccellenza negli ambiti della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nella degenza dei ricoveri medici, qualità e appropriatezza di percorsi clinico-assistenziali monitorati, nelle aree ospedaliera, farmaceutica, territoriale, della sanità digitale e del percorso emergenza-urgenza. Un segnale di come la Liguria stia costruendo una sanità migliore con professionalità straordinarie”, conclude.