Sanac Vado Ligure: riparte la produzione con gli ordini ex llva, ma resta l’incognita sul bando di vendita

Vado Ligure. Una prima schiarita nella lunga e complessa vertenza del gruppo Sanac e dello stabilimento industriale a Vado Ligure, che ora occupa oltre 50 lavoratori.

Questa mattina il confronto tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali di categoria, con al centro la situazione produttiva e le prospettive per le maestranze: grazie allo sblocco e all’arrivo degli ordinativi ex Ilva, per un totale di 12 mila tonnellate, anche il sito vadese intravede l’attesa piena ripartenza produttiva, dopo il periodo di crisi e il ricorso alla cassa integrazione.

La Sanac è specializzata nella produzione di refrattari industriali e storicamente legata alle commesse dell’impianto di Taranto, con la quale nel corso degli ultimi tempi si era creata una situazione di stallo anche sul fronte dei pagamenti pregressi, complicando il quadro finanziario-contabile del gruppo.

Soddisfazione da parte delle sigle sindacali: “Finalmente una ripartenza produttiva che auspichiamo possa essere di buon auspicio per il futuro e per la continuità dei siti industriali e quindi anche di quella di Vado Ligure, dopo anni di sofferenza per i lavoratori e le professionalità di Sanac”.

Luci ma anche ombre, con riferimento alla fase di commissariamento ancora presente e in vista del quinto, ennesimo, bando per la cessione dell’azienda, con l’apertura delle buste prevista ai primi di luglio: un’altra procedura dopo l’uscita di scena del gruppo Beltrame, che si era presentato in solitaria all’ultimo avviso disponibile.

“Questo resta ancora motivo di forte preoccupazione e incertezza, sulla quale chiediamo chiarezza: l’obiettivo deve essere quello di tutelare a livello industriale e occupazionale una filiera strategica come quella dell’acciaio” concludono.