“San Giorgio Sport Show”, Vaccarezza: “Possibilità per le associazioni del territorio di far conoscere le proprie discipline”

Albenga. “L’altro ieri ho partecipato ad Albenga, alla 24°edizione del “San Giorgio Sport Show”, evento che offre alle associazioni sportive del comprensorio ingauno e della provincia di Savona, la possibilità di far conoscere le proprie discipline”. Lo dichiara il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Fino al 16 Giugno, chi lo desidera avrà la possibilità di cimentarsi nelle diverse discipline presentate, mettendosi allegramente in gioco perché lo sport non deve essere solo competizione, ma spirito di squadra, amicizia, lealtà e collaborazione. La manifestazione, fortemente voluta ed organizzata in passato dal compianto Gen. Riccardo Bilotti, insieme al sostegno del Cav. Lelio Speranza, due Istituzioni dello Sport nel savonese, prosegue nella sua tradizione”, prosegue.

“Questo grazie al lavoro della moglie del Generale, Lina Bilotti e del figlio Roberto, al comitato di “San Giorgio”, sotto la guida di Don Mattia Bettinelli e al patrocinio del Delegato Provinciale del C.O.N.I., Roberto Pizzorno, seguendo la memoria e l’intento dei due indimenticati ambasciatori dello Sport”, conclude.