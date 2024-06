S.F. Loano, una questione di cuore per Viviano Rolando: “Mi metto sempre in discussione, mantenere l’Eccellenza mi renderebbe felicissimo”

Loano. “Una questione di cuore“. La scelta per la prossima stagione viene racchiusa così Viviano Rolando che, con il suo vasto pacchetto di esperienza dirigenziale, sposa il progetto della società rossoblù. Infatti al cuor non si comanda e torna a Loano da direttore sportivo dopo il suo periodo alla ex Loanesi dal 1999 al 2018. Un lungo percorso ricco di successi, conoscenze e un legame indelebile con la piazza.

“Quando si vive vent’anni in una società rimane sempre qualcosa dentro – dichiara infatti Rolando -. Il presidente Burastero e Andrea Ferrara mi hanno chiamato per chiedere se potessi dare una mano e io ho accettato molto volentieri. C’è molto entusiasmo. Hanno tutti voglia di fare per costruire qualcosa per provare a mantenere la categoria, soprattutto quest’anno. Hanno vinto il campionato e sono stati splendidi perché nessuno li dava per favoriti, però l’Eccellenza è un’altra cosa. Non bisogna fare voli pindarici e lavorare perché ci sono circa 15 squadre allo stesso livello e un risultato sbagliato può sempre creare problemi in classifica. Un campionato davvero molto impegnativo“.

Sul mercato il lavoro da fare non manca di certo, pur partendo con le proprie certezze: “Lavoreremo sulla base della squadra che ha vinto il campionato. Cercheremo di rafforzarla con un po’ di esperienza ma non è neanche tanto facile in questo momento. Bisogna saper cogliere l’occasione con gente seria e che abbia voglia di sposare il nostro progetto. Domani penso di poter chiudere per alcuni giocatori, in aggiunta a quelli confermati, mentre poi siamo alla ricerca di qualche profilo interessante delle leva 2005“.

“Il mister è motivato, crede fermamente nel gruppo“. Un rapporto di conoscenza che va avanti da molto tempo quello tra il direttore ingauno e Cristian Cattardico, suo giocatore ad Albenga nel 1998 e successivamente nella Loanesi. Per la prima volta collaborerà con il suo ex bomber ma che ora siede in panchina a guidare la squadra come allenatore.

Nell’ultima esperienza ad Imperia, con il secondo campionato vinto in Eccellenza dopo quello di due anni fa ad Albenga, ha condiviso ancora un’esperienza sportiva con Pietro Buttu, ancora in attesa di conoscere il suo futuro. Parole di grande stima quelle spese da Rolando: “Buttu è il migliore della piazza. Quei due campionati vinti la dicono tutta, così come tutti i risultati raggiunti in carriera. Ad Imperia è stato capace ad unire questo gruppo di giocatori ma non era scontato che si potesse vincere. Siamo partiti a -8 e arrivati a +10. La sua bravura è dimostrata dai fatti“.

Che questa sia un’avventura dettata dall’amore verso i colori rossoblù non ci sono dubbi. E la passione per il calcio e per la sua attività non mancherà mai al classe 1946: “Mi metto sempre in discussione, ogni prova cerco sempre di superarla. Se riuscissi a mantenere la categoria sarei felicissimo. sarebbe come se vincere un campionato“.