Rubano due bici e un bancomat fingendosi addetti ai lavori alla Granfondo di Laigueglia: due arresti

I due soggetti, un 53enne del cuneese e un 57enne genovese con precedenti specifici, hanno approfittato della confusione dell’evento fingendosi personale addetto alla manifestazione, per rubare due biciclette professionali di alto valore e due bancomat. Per compiere il furto, noncuranti della grande affluenza di persone avuta durante quella giornata, i soggetti hanno anche infranto i cristalli dei veicoli in cui erano custoditi gli oggetti rubati e hanno danneggiato un altro veicolo nel tentativo, fallito, di rubare un’altra bicicletta, per poi dileguarsi con una refurtiva dal valore complessivo di circa 12 mila euro.

A seguito delle denunce presentate dalle vittime sono scattate immediatamente le indagini da parte dei carabinieri della Stazione di Laigueglia, i quali, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza del Comune e al tracciamento dei pagamenti effettuati tramite le due carte bancomat rubate, hanno ricostruito gli eventi e sono riusciti a identificare gli odierni arrestati.

Il 53enne è stato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere mentre il 57enne dalla misura della libertà vigilata in quanto giudicato non capace di intendere e di volere, che sconterà sotto la custodia di un istituto sanitario del piacentino.