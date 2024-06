Rsu Continental a Cairo, la Fiom torna ad essere il primo sindacato

Si è appena concluso lo spoglio delle schede relative al rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria dello stabilimento Continental di Cairo Montenotte.

La Fiom, con 3 delegati eletti su 6 totali, torna ad essere il primo sindacato.

“La Fiom recupera il proprio radicamento nello storico stabilimento cairese, – sottolineano dalla segreteria Fiom Savona – è un risultato importante che arriva in un momento delicato per il settore dell’Automotive. Ringraziamo lavoratrici e lavoratori che hanno votato per la

Fiom e che in questo modo danno la possibilità al Sindacato di affrontare con responsabilità le tante questioni aperte, a partire dall’organizzazione del lavoro quotidiana per arrivare alla prospettiva industriale del sito valutando i necessari investimenti”

Ecco l’esito della consultazione: 3 delegati quindi vanno alla Fiom (Diego Novelli, Bacino Guido e Proto Andrea), 2 alla Fim Cisl e 1 alla Uilm. Dei 394 aventi diritto hanno votato in 288. 131 voti sono andati alla Fiom, 59 alla Uilm e 91 alla Fim Cisl.