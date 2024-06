Roberto Paolino (Nuova Finale): “Difesa della sanità pubblica e più servizi territoriali”

Finale Ligure. “Un ruolo propulsivo del Comune nell’ambito del Distretto socio sanitario, tutelando ambulatori e servizi sanitari sul nostro territorio. Non ci piacciano spostamenti provvisori, così come ci batteremo per il ripristino del Punto Nascite all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”.

Così Roberto Paolino della lista “Nuova Finale”, in corsa per le prossime elezioni comunali finalesi e che vede come candidata sindaco Maria Gabriella Tripepi.

“Nuova Finale ha particolare attenzione nei confronti del sociale, vogliamo una comunità inclusiva che possa rimuovere le barriere architettoniche ancora presenti nei luoghi pubblici, penso alla stessa Sala Gallesio” aggiunge.

“E poi potenziare i servizi sociali, valorizzando e ottimizzando le risorse a disposizione, per supportare anziani, persone fragili, disabili e famiglie in difficoltà. Non vogliamo lasciare indietro nessuno… Pensiamo che debbano essere previsti maggiori finanziamenti per le associazioni di volontariato che svolgono un ruolo importantissimo, ampliando il loro raggio d’azione” sottolinea ancora il candidato Roberto Paolino.

“Inclusione e supporto, queste sono le basi delle nostre azioni nel campo della disabilità da quelle fisiche a quelle cognitive, oltre al potenziamento dei servizi famigliari soprattutto tramite servizio educativo spazi pubblici sicuri e un rafforzamento dell’assistenza domiciliare”.

Tra i punti programmatici anche una spinta, allargata a livello comprensoriale, nella difesa del Santa Corona come presidio ospedaliero di riferimento e della sanità pubblica, ma non solo: “Saremo attenti e vigili nel monitorare che gli ambulatori del centro salute mentale e del consultorio tornino velocemente a Finale Ligure” conclude Paolino.