Ristorazione collettiva, sciopero per il contratto scaduto da tre anni: presidio regionale

Liguria. Lavoratori e lavoratrici della ristorazione collettiva in sciopero per il rinnovo del contratto. La protesta è stata indetta a livello nazionale per martedì 4 giugno e coinvolge i dipendenti delle aziende aderenti ad Anir e Angem, le associazioni datoriali del settore.

Le aziende sono Authentica , Gruppo Elior, Dussmann Service, Sodexo , Serenissima , Compass Group, Felsinea , Vivenda, Eurotourist, Euroristorazione, Siristora Global Service, Genesi , Pedevilla Italcatering, Ser Car, Sir. Al centro della vertenza, come detto, il rinnovo del contratto scaduto ormai da tre anni.

A Genova e in Liguria, in occasione dello sciopero – previsto per l’intera giornata o turno di lavoro – è stato convocato dai sindacati un presidio regionale, organizzato da Filcams Fisascat e Uiltucs, che si svolgerà dalle 10 alle 13 sotto la sede di Confindustria, in via San Vincenzo.

“Anir Confindustria e Angem stanno ponendo la questione della ristorazione collettiva al tavolo che vede Fipe impegnata a rinnovare il contratto del turismo e dei pubblici esercizi. Ad Anir non è stato permesso di partecipare, ad Angem è stato impedito di poter stralciare il tema della ristorazione collettiva” spiegano da Anir e Angem.

“L’obiettivo è ottenere un contratto nazionale della ristorazione collettiva, con adeguamento dei salari al costo della vita e un impianto normativo per rendere competitivo il settore. Le nostre richieste non hanno avuto risposta, nonostante siano effettuate dal 70% delle imprese del settore, non rappresentate in sede di rinnovo del CCNL. Si sta scegliendo di rinnovarlo con una minoranza delle imprese del settore, per lo più rappresentanti di aziende cooperative”.