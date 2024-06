Ripascimento spiagge alassine: dumper in azione nella notte

Alassio. Dumper in azione nella notte ad Alassio, dove, da diversi giorni, è in corso il ripascimento della spiaggia avviato con la delibera di giunta comunale dell’11 giugno scorso.

L’intervento consiste nell’apporto di sabbia – proveniente da cava terrestre – entro e non oltre i 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia. Il Comune di Alassio si farà carico dei costi dell’intervento per quanto riguarda i tratti di spiaggia libera, mentre è demandata ai gestori dei singoli stabilimenti la scelta di aderire a proprie spese al ripascimento stagionale dei tratti di arenile di rispettiva competenza.

Nei giorni scorsi, un dumper – utilizzato per il ripascimento – nel tentativo di uscire dal parcheggio è finito contro la vetrina dello Studio di architettura del sindaco Marco Melgrati. ‘