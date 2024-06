Rigassificatore, Piana: “Nuovo commissario? Prossima settimana incontro il ministro: non sarà all’interno della giunta”

Luni. E’ durato tre ore il primo incontro, ad Ameglia, tra Giovanni Toti (ai domiciliari dal 7 maggio per inchiesta su corruzione e voti di scambio), il presidente ad interim Alessandro Piana e gli assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, suoi fedelissimi. Subito dopo i tre, accompagnati dall’avvocato Savi, si sono diretti a Luni per un punto stampa e chiarire i temi della riunione.

Tra i temi toccati anche quello del commissario per l’iter del riposizionamento della Golar Tundra che, a partire dal 2026, dovrebbe giacere nelle acque di Savona e Vado Ligure. La notizia è che la settimana prossima, il presidente facente funzioni Piana scenderà a Roma per un incontro con il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin per cercare di individuare il nuovo commissario.

“Lo ribadisco, non sono io il commissario del rigassificatore – risponde Piana – settimana prossima ho un appuntamento a Roma al ministero per vagliare questa opportunità”.

“E’ un’interlocuzione che già da diverse settimane abbiamo avviato con il ministro dell’Ambiente e il ministero per individuare il nuovo commissario – prosegue Piana- la nomina non è passata in automatico a me perché era un ruolo commissariale alla persona”.

Nomina che, a quanto riferito da Piana e Giampedrone, non dovrebbe ricadere su nessuno della giunta. Ma la domanda sul nuovo commissario ha anche permesso al fedelissimo Giacomo Giampedrone di chiarire la posizione di Toti in merito al riposizionamento della nave e allo stesso tempo di “zittire” ancora una volta la minoranza e gli ordini del giorno che vengono portati in consiglio da diverso tempo.

Se da una parte i consiglieri del Pd, Natale e Arboscello, chiedono lo stop dell’iter dall’altra la giunta difende il piano nazionale: “Sul rigassificatore la regione non c’entra nulla, è un piano nazionale – afferma l’assessore alla Protezione Civile – finalmente se c’è una cosa positiva in tutta questa vicenda, che per noi è molto negativa, è quella che abbiamo tutti capito che il presidente faceva una funzione di governo. Ora ogni altra illazione deve cadere“.

“Questa è una dimostrazione plastica, amministrativa e non politica: quello che portava avanti Toti era un ruolo di commissario di governo su richiesta del ministro stesso”, aggiunge Giampedrone.

“Alessandro Piana andrà a fare questa valutazione giù a Roma ma siamo in attesta che il governo nomini un nuovo commissario che non sarà all’interno di questa giunta, con o senza il ritorno di Toti. Questo ruolo, siamo giunti alla conclusione, che lo deve svolgere qualcun altro per conto del governo ma non sarà uno dei nostri”.

“Questa nomina non ricade all’interno della figura del presidente della Regione, per cui appena tornerà Toti non riassumerà questo ruolo. In questo caso non è automatico lo scambio tra presidente e vice presidente quindi non sarà nominato uno della giunta”, conclude l’assessore.

Resta però da dire, documenti alla mano, che il ruolo di commissario, è stato assegnato con il decreto 2366 del 2023 dal presidente del Consiglio dei ministri non specificamente a Giovanni Toti bensì al “presidente pro-tempore della Regione Liguria”. Quindi, di fatto, a chiunque ricopra quella carica o rivesta quel ruolo.

Per capire chi sarà dunque il nuovo commissario bisognerà attendere l’incontro di settimana prossima tra Piana e il ministro, intanto l’iter (ad oggi) non si ferma.