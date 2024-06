Rigassificatore, Piana chiarisce: “Nessun automatismo per avvicendamento commissario, ma non c’è alcun rallentamento”

Liguria. “Non funziona per automatismi il passaggio dal presidente Toti al sottoscritto come commissario per il rigassificatore Golar Tundra nel savonese. In merito a quanto richiesto dal PD si precisa infatti che il presidente Toti è stato nominato Commissario Straordinario, ai sensi del Decreto-legge 50/2022, non in quanto Presidente di Regione Liguria”. Così il vice presidente Piana in consiglio regionale odierno sull’interrogazione del PD in merito all’avvicendamento a commissario per il rigassificatore Golar Tundra.

“Questo per spiegare come le funzioni di Commissario non siano attribuibili, al pari delle deleghe e come non vi sia stata alcuna esigenza di fornire comunicazioni ai competenti organi statali. Al momento infatti siamo in attesa della pronuncia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) prevista per la metà di luglio”.

“Per cui non c’è alcun rallentamento e non c’è alcuna dietrologia. Alla conclusione del procedimento presso il MASE, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, si provvederà alla sostituzione solo nel caso in cui permanga l’attuale impedimento del presidente Toti”, conclude Piana.

Così commenta il consigliere regionale e vicecapogruppo PD in Regione Liguria Roberto Arboscello dopo la risposta in aula alla sua interrogazione: “Il trasferimento di Golar Tundra va avanti anche senza un commissario: una situazione che dimostra una volta di più la gestione approssimativa e superficiale con cui questo centrodestra, al Governo e in Regione, sta gestendo questo progetto. Nonostante le osservazioni e le perplessità espresse da territorio, associazioni, comitati, imprese, cittadini, la Regione continua a voler portare avanti un progetto bocciato non solo dai territori ma anche da Vigili del fuoco, Autorità di sistema portuale, Ispra, e osservazioni sono state fatte anche dall’Istituto superiore di sanità”.

“Quello che prevale nel centrodestra a tutti i livelli è la confusione: mentre in un primo momento lo stesso Ministro all’Ambiente, appena Toti era stato sospeso, aveva affermato che la carica di commissario al rigassificatore sarebbe passata automaticamente al presidente a interim, e Piana alla notizia non si è dimostrato aperto a questo passaggio di consegne, ora scopriamo che il passaggio non era automatico e non era previsto dalla legge. Nel frattempo un territorio rischia di rimanere sotto scacco e nel timore che una nave rigassificatrice possa interferire con un’area marina protetta e un’economia che ha puntato sul rilancio del territorio attraverso il turismo. È giunto il momento di porre definitivamente la parola fine al trasferimento di Golar Tundra e si guardi alle vere esigenze del territorio e dei molti che lo abitano, non dei pochi che lo vogliono solo sfruttare”.