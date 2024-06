Rigassificatore, Parrinello e Anselmo (Pd): “Con o senza Toti, la destra lo vuole a Vado-Savona”

Liguria. “Ieri, in consiglio regionale, la maggioranza di centrodestra ha bocciato una risoluzione (primo firmatario il nostro consigliere regionale Arboscello) che chiedeva di fermare l’iter per la collocazione del rigassificatore Golar Tundra a Vado-Savona. Poco dopo la maggioranza ha approvato un ordine del giorno che chiedeva al Governo la nomina di un nuovo commissario per l’opera (il commissario attuale, cioè Toti, non è evidentemente nelle condizioni di svolgere il ruolo, anche se ritiene di poter continuare a fare il presidente della Regione…), a dimostrazione della ferma intenzione della destra di andare avanti con il progetto”. Lo affermano in una nota congiunta Emanuele Parrinello, segretario provinciale del PD di Savona, e Simone Anselmo, segretario cittadino del PD di Savona.

“I consiglieri regionali di centrodestra eletti in provincia di Savona (Vaccarezza, Bozzano, Brunetto e Mai), come già accaduto in precedenza, hanno votato compatti a favore del rigassificatore.

Mesi fa avevamo scritto che il rigassificatore era uno schiaffo di Toti ai cittadini del Savonese”.

“Ora possiamo dire che, con o senza Toti, per la destra la voglia di schiaffeggiare il nostro territorio non cambia. Così come non cambia il metodo: impositivo e impermeabile a ogni tentativo di discussione e di confronto con gli amministratori comunali e con le realtà del territorio. Un metodo che va cambiato al più presto, con nuove elezioni e una nuova giunta regionale di centrosinistra”.