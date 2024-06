Rigassificatore, l’idea di una nuova catena umana per dire No al progetto

Vado Ligure. Procede l’iter per la realizzazione del nuovo rigassificatore nel savonese, e non si ferma neppure la protesta contro il nuovo progetto energetico, che vede in prima linea comitati, associazioni e anche i social. Proprio dal gruppo Facebook “Fermiamo il mostro del gas davanti a Savona” è partita l’idea di organizzare una nuova catena umana, come avvenuto nel settembre scorso con migliaia di persone unite sulle spiagge della riviera.

Entro il mese di luglio, quindi, secondo quanto appreso dal gruppo social, potrebbe essere organizzata un’altra grande mobilitazione per dire No al rigassificatore.

Questa volta, poi, la protesta potrebbe allargarsi anche nei comuni dell’entroterra coinvolti nelle infrastrutture previste dal nuovo impianto, con la stessa Snam che ha avviato i primi colloqui per gli espropri necessari, per i quali servono gli accordi con i privati per i terreni.

Dunque, con la richiesta di una nuova e grande partecipazione, il tam tam sui social è iniziato e ora si attende una risposta rispetto all’appello lanciato, con la conferma sulla programmazione dell’iniziativa.