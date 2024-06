Rigassificatore, il Comune di Quiliano incontra i cittadini: “Non firmate gli accordi bonari”

Quiliano. Al via domani gli incontri tra Snam e i cittadini quilianesi, proprietari dei terreni, interessati dalla proposta di accordo bonario per le servitù nell’ambito del progetto del rigassificatore.

A Quiliano oltre al Pde (in località Casina) passerà il gasdotto per poi collegarsi alla rete nazionale a Cairo Montenotte.

“Da Snam un metodo inaccettabile. La società chiede proroge e gli enti devono dare risposte in tempi brevi. Il Comune non ha ricevuto nessuna lettera per i beni comunali”, ha detto il sindaco Nicola Isetta dopo aver ripercorso le tappe dell’iter.

“Io vi consiglio di non firmare nulla – interviene l’assessore Walter Sparso -. Se voi rifiutate in questa fase non possono fare nulla – precisa -, ma dal momento che hanno via libera all’opera potranno procedere con l’esproprio”.

Giorgia Ferrari, consigliere comunale a Cairo Montenotte, ha invitato i contrari all’accordo a unirsi tra loro, come è stato fatto in Val Bormida dove sono già iniziati gli incontri tra i proprietari dei terreni e la società.

Nell’ambito del procedimento per il trasferimento Snam ha chiesto al ministero (e ottenuto) una proroga di 120 giorni per rispondere alle decine di richieste di integrazione avanzate dal Mase (la nuova scadenza dovrebbe essere intorno a metà ottobre).