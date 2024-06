Rigassificatore, i Comuni del tavolo e la Provincia chiedono un incontro a Piana

Savona. I Comuni di Savona, Albissola Marina, Carcare, Vado, Quiliano, Bergeggi, Albisola Superiore, Noli, Spotorno, Vezzi Portio, Cairo Montenotte e la Provincia di Savona si sono incontrati oggi a Palazzo Sisto dopo la recente tornata elettorale per fare il punto sul rigassificatore.

Hanno condiviso, in maniera unanime, la “comune preoccupazione per un iter che sta andando avanti, quasi in maniera automatica, nonostante risultino sempre più evidenti le ragioni che dovrebbero indurre a fermarlo”.

Nel corso dell’incontro si è deciso: di scrivere una lettera al capo della struttura tecnica per chiedere un aggiornamento sulla procedura in corso; di chiedere un incontro al vicepresidente di Regione Liguria, Alessandro Piana, in qualità di presidente ad interim dell’ente, per rappresentargli le ragioni del territorio che continua a essere fermamente contrario al progetto.

“I vari soggetti ritengono, infatti, che tutte le istituzioni territoriali, compresa la Regione, debbano prendere atto della situazione ed agire affinché il governo prenda le decisioni conseguenti”.