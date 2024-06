Ricerca di Margherita Giacomini, appello ai residenti di Casanova: “Guardate nei vostri terreni”

Varazze. “Controllate i vostri terreni, le vostre proprietà”. Questo l’appello lanciato nella tarda serata di ieri da vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino a chi abita nella frazione di Casanova per arrivare a trovare Margherita Giacomini il prima possibile. Anche i volontari della Croce Rossa sono scesi in campo per aiutare le ricerche. La signora è scomparsa mercoledì pomeriggio dalla zona di via Ginepro: da quella mattina, si sono perse le sue tracce.

“Di solito può succedere che una persona si riesca a rintracciare nel giro di 500 metri dall’ultimo avvistamento. E Margherita è stata vista l’ultima volta all’incrocio tra Via Nuova di Casanova e via Ginepro. Quindi – continuano i soccorritori – potrebbe trovarsi entro questa metratura, ma anche se fosse andata oltre con la collaborazione della comunità di Casanova, che si è mobilitata fin da subito, si può capire dove può essere e trovare. Nessuno meglio di chi vive nella propria zona ne conosce le caratteristiche e le anomalie in modo da aiutare per ritrovare Margherita”.

Le ricerche sono incessanti e proseguono. Squadre di vigili del fuoco, in supporto anche la Squadra Sapr Liguria con i droni , il Nucleo Cinofili, volontari e soccorso alpino.

Margherita, 86 anni, al momento della scomparsa, indossava un abito verde.