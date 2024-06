Restyling piazza Diaz a Savona, al via il ripristino della rete delle acque nere del teatro: dove non si potrà parcheggiare

Savona. I lavori della rete delle acque nere del teatro Chiabrera a Savona inizieranno in questi giorni e coinvolgeranno la via di accesso ai box auto nella zona laterale di piazza Diaz che non sarà accessibile alle auto e un tratto di via dei Mille che resterà aperto alla circolazione con il divieto di parcheggiare.

Tra gennaio e febbraio 2024, durante i lavori per la pavimentazione di piazza Diaz, è emersa anche la necessità di riparare una condotta della rete bianca che era stata danneggiata dagli interventi di installazione della fibra ottica.

“È stato indispensabile prima intervenire con la riparazione della condotta della rete bianca durante i lavori per la pavimentazione e per consentire l’accesso ai box auto della della via laterale della piazza, la strada che ad oggi è il luogo interessato per l’intervento, è stata asfaltata provvisoriamente. Soltanto dopo il completamento dei lavori alla rete di acque bianche oggi è possibile procedere alla risoluzione della seconda problematica: rifare la rete fognaria per il Teatro”, spiegano dal Comune.

Per consentire la circolazione, quindi, a partire da martedì 18 giugno, non sarà possibile parcheggiare lungo il primo tratto di via dei Mille che va dall’altezza di piazza Diaz fino a circa metà via dei Mille (dal civico 2R al 10R e dal civico 1R al 11R).