Regione, Ratti (Lista Toti): “Accordo per l’insegnamento dell’inglese nella fascia 0-6 anni”

Liguria. “Yes, we can. Possiamo dare ai liguri fin dalla nascita gli strumenti per essere più preparati ad affrontare il loro futuro. L’approvazione dell’accordo tra Regione Liguria e Università per l’insegnamento dell’inglese nella fascia 0-6 anni, nei servizi per la prima infanzia va in questa direzione”.

Così Barbara Ratti, consigliere regionale della Lista Toti, sottolinea il nuovo Schema di Accordo di collaborazione tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova per la promozione dell’acquisizione della lingua inglese all’interno del Sistema Integrato dalla nascita ai sei anni.

“Un progetto fortemente voluto dal presidente Giovanni Toti, cui la giunta regionale ha dato attuazione, dimostrando di essere perfettamente in grado di portare avanti gli obiettivi del proprio programma”.

“Vogliamo contrastare l’aumento del divario sociale fin dall’infanzia. E questo provvedimento significa dare a tutti pari opportunità di accedere alla conoscenza di un’altra lingua, senza gravare sul bilancio famigliare e in una società sempre più multietnica e globalizzata come la nostra diventa un’opportunità importante che vogliamo dare a tutti i cittadini della nostra regione e non solo a chi può permettersi di pagare un corso di inglese”.

“Anche come mamma e come persona che proviene dal mondo delle imprese, vorrei sottolineare l’importanza per i nostri ragazzi della conoscenza della lingua inglese anche per il mondo del lavoro, che considera ormai l’inglese come requisito fondamentale per qualunque candidatura. Se lo studio viene inserito già in tenera età li agevola, come accade anche all’estero” conclude Barbara Ratti.