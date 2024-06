Regione, al via il nuovo bando economia circolare: 3 milioni per le imprese che investono per riutilizzare gli scarti di produzione

Liguria. Nuove opportunità per le imprese liguri che investono in economia circolare: è attivo da oggi, e rimarrà aperto fino al prossimo 26 luglio sul portale ‘Bandi On Line’ di Filse, il bando regionale da 3 milioni di euro per accompagnare gli interventi delle attività economiche che intendono razionalizzare l’uso delle materie prime, favorendo il recupero degli scarti di lavorazione e il loro riuso.

L’agevolazione regionale, a copertura fino al 100% dei costi ammissibili (per un massimo di 350 mila euro a progetto), rientra nell’azione 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 e combina un 50% di prestito a tasso agevolato all’1,5% da restituire entro 8 anni, un contributo per l’abbattimento del costo di garanzia del 4% ed un contributo a fondo perduto del 50%.

“Si tratta della quarta edizione di un bando che ha già saputo cogliere l’interesse di 46 attività. Con questa nuova misura, rispetto al passato, eleviamo l’agevolazione regionale al 100% del costo del progetto sostenuto dall’impresa, ammettendo al cofinanziamento regionale anche gli interventi sul ciclo produttivo, e non solo le spese sostenute per l’acquisto di consulenze, software, brevetti e licenze – sottolinea l’assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana – Un’occasione da non perdere, che Regione Liguria ha messo nuovamente a disposizione delle aziende, per re-immettere nella catena del valore quelle materie prime inutilizzate e far sì che non diventino rifiuti”.

Per essere ammissibili ad agevolazione i progetti non devono essere inferiori ai 25 mila euro. Sono consentiti anche interventi avviati a partire dal 1° luglio 2023, purché non conclusi.