Regione, 300mila euro per l’acquisto del museo Perrando di Sassello

Sassello. Sono due i nuovi interventi in ambito culturale finanziati dalla Regione Liguria. L’investimento complessivo è pari a 620mila euro, cifra a valere sulle risorse del Fondo strategico regionale per il triennio 2024-2026. Il primo intervento, di 320mila euro, è indirizzato alla valorizzazione digitale del patrimonio culturale ligure. Il secondo prevede invece un contributo di 300mila euro a sostegno del Comune di Sassello per l’acquisto, entro fine 2024, dell’immobile del museo Perrando. Questo quanto deliberato nel corso dell’ultima Giunta regionale su indicazione del Comitato di Indirizzo di Fondo Strategico, sezione ‘Investimenti infrastrutturali pubblici’.

“La Regione Liguria investe sulla cultura e sui suoi spazi di fruizione sia territoriali che virtuali – commenta il presidente ad interim della Regione Liguria -. Ne è un esempio l’impegno nei confronti del Comune di Sassello per l’acquisto del Museo Perrando, il quale si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione della cultura nelle aree interne come il Parco Regionale del Beigua. Parallelamente, la Regione ha avviato la progettazione di un sistema web innovativo che renderà più agevole e immediata la fruizione del ricco patrimonio culturale della Liguria. Con questa doppia scommessa, Regione consolida la sua crescita culturale rispondendo alle esigenze della digitalizzazione e del rapporto tra cittadini e territorio”.

Nello specifico dei due interventi, i 320mila euro dedicati alla valorizzazione digitale del patrimonio culturale ligure rientrano nel primo di due lotti funzionali di un progetto più ampio, e di respiro nazionale, che consiste nella progettazione e nello sviluppo di una piattaforma web – interoperabile con sistemi esterni – per veicolare informazioni e servizi integrati. L’obiettivo della Regione, diretta beneficiaria di questo intervento, è quindi quello di potenziare per i cittadini un servizio già attivo, facilitando sempre di più la fruizione del patrimonio museale o diffuso su tutto il territorio ligure. Si tratta di un progetto il cui termine è previsto entro il 2026, in linea con il percorso analogo che sta portando avanti il Ministero della Cultura all’interno del pacchetto di finanziamenti del Pnrr.

Inoltre, il museo Perrando di Sassello, edificio settecentesco di rilievo storico-artistico, rappresenta uno dei principali poli culturali del comprensorio, che conta al suo interno biblioteca, archivio storico, sezioni museali e sale lettura. Il sostegno della Regione Liguria nei confronti del Comune intende quindi protrarre la funzione del museo all’interno della comunità, come luogo pubblico di mostre, di studio e di interesse culturale.