Albenga. “La lista di Forza Italia a sostegno di Nicola Podio sindaco è garanzia di competenza e impegno concreto nei confronti degli agricoltori della Piana albenganese.Riguardo al problema della regimentazione delle acque ad Albenga, il senatore Maurizio Gasparri ha preso un impegno, garantendo la volontà del governo di lavorare preventivamente con la prossima amministrazione guidata da Nicola Podio. Gli agricoltori albenganesi, trascurati negli ultimi anni da un sindaco e da assessori che non conoscono né il territorio né le imprese che rendono grande la Piana, non saranno più lasciati soli”.

Lo dichiara il consigliere comunale e candidato della lista di Forza Italia a sostegno di Nicola Podio sindaco Eraldo Ciangherotti.

Nel pomeriggio, il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri è intervenuto ad Albenga insieme alla candidata forzista alle elezioni europee Stefania Zambelli. Parlando di uno dei problemi più gravi della Piana albenganese, Gasparri ha dichiarato: “La situazione di Albenga richiede soluzioni urgenti per la regimentazione delle acque. Incontrando il candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio, i candidati di Forza Italia e i rappresentanti del territorio, ho compreso quanto sia fondamentale sensibilizzare le autorità di governo centrali per un’azione preventiva”.

“Non si può intervenire solo quando i problemi si manifestano sul territorio. In questo contesto, le sollecitazioni ricevute riguardo alle potenziali situazioni di rischio legate a eventi climatici specifici richiedono un’azione immediata per la regimentazione delle acque”.

“Il voto ai candidati della lista di Forza Italia sarà una garanzia per l’intero comparto agricolo albenganese. Con la fiducia dei cittadini albenganesi portano lavorare con più forza dentro all’amministrazione comunale e in sinergia con i nostri parlamentari a Roma e in Europa” conclude Ciangherotti.