Radioamatori on air dal Castellaro di Albisola Superiore

Albisola Superiore. L’Associazione Radioamatori Italiani, sezione Savona O.D.V., continua la sua attività di divulgazione al mondo radiantistico delle bellezze del nostro territorio. Dopo l’attivazione dello scorso anno del faro di Porto Vado, che ha riscosso molto

successo, aderisce al D.C.I. (Diploma dei Castelli Italiani) con l’attivazione del Castellaro, edificio risalente ad epoca

romana sito in Albisola Superiore.

Un folto gruppo di radioamatori muniti di radio, antenne e tutto l’occorrente per andare on air si sono recati oggi (8 giugno 2024) dalle ore 9 nella postazione per allestire l’evento. Saranno effettuate comunicazioni con radioamatori di tutto il mondo, a tutti coloro che ci contatteranno sarà inviata una cartolina illustrativa del sito d’interesse storico a conferma dell’avvenuto collegamento, raggiungendo lo scopo della nostra attività. Il sito ammodernato nel corso del XVII e XVIII secolo conserva quasi per intero le mura perimetrali, donando a chi lo visita una splendida vista su tutto il territorio sottostante, fino al mare.

La struttura è raggiungibile da un sentiero pedonale che si diparte nei pressi della sottostante chiesa di San Nicolò, dopo pochi minuti di cammino, si raggiunge facilmente il Castellaro. Il percorso è frequentato da molti camminatori ed escursionisti, invitiamo tutti a partecipare alla scoperta del nostro territorio e del mondo della radio che quest’anno festeggia i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi.

L’Associazione Ari “Paolo Nicolini” ha sede a Savona Via dei Carpentieri, 5. Per info scrivere a: arisavona@arisavona.it o visitare il sito web www.arisavona.it.