Quiliano, Nicola Isetta riconfermato sindaco

Quiliano. A Quiliano viene confermato il sindaco uscente Nicola Isetta (Progetto Comune). Isetta ha superato i due sfidanti Rodolfo Fersini (Quiliano Domani) e Donatella Barbano (Insieme per Quiliano).

Isetta ha vinto con 1996 voti (50,74%), Fersini si è fermato a 1684 (42,81%) e Barbano a 254 (6,46%).

Margine di vittoria inferiore a cinque anni fa (ma non con meno voti) quando aveva vinto su Fersini superando il 57% delle preferenze. Isetta sarà primo cittadino di Quiliano per la quarta volta (oltre a quello appena concluso, era già stato sindaco dal 1999 al 2009). Nel 2014 aveva perso per soli 14 voti e nel 2024 viene riconfermato.

Fersini, consigliere comunale di opposizione, aveva dato la sua disponibilità a scendere di nuovo in campo a febbraio per “dare alternative al processo democratico di ricambio, di modernizzazione e di guida istituzionale del Comune di Quiliano”. Delusione di Fersini: “La nostra era una proposta di cambiamento che aveva una forte propensione al futuro e probabilmente non è stata capita. Probabilmente è un paese conservatore, non è fatto per i progressisti”

“Ringrazio i cittadini e le cittadine per la fiducia rinnovata e il gruppo allargato – commenta Isetta, pochi minuti dopo l’arrivo dei risultati ufficiali -, oltre ai candidati della nostra lista e i volontari che hanno lavorato. Questa èla dimostrazione di un impegno civico di una comunità che si è organizzata in una situazione di difficoltà. Questi ultimi cinque anni sono stati pesantissimi e li abbiamo gestiti grazie al lavoro di gruppo della giunta uscente. Questa è la dimostrazione che si può lavorare sul piano civico e la nostra esperienza si potrebbe prendere a esempio in altre realtà”.

“La prima cosa che farò sarà prendere in mano il bilancio per pianificare la nostra attività amministrativa”, ha concluso Isetta.

Barbano, new entry in politica, collaboratrice del franchise immobiliare Remax e allevatrice amatoriale di galline ovaiole, aveva invece annunciato la sua candidatura a sindaco a inizio aprile presentandosi come alternativa a Isetta e Fersini che – secondo la candidata – “sono la stessa minestra riscaldata”.

Barbano commenta: “Ringraziamo tutti i cittadini che ci hanno votato. Il nostro progetto avrà comunque un futuro, continueremo a lavorare sul territorio”.

Barbano non entrerà in consiglio. Alla lista di Isetta spettano 8 seggi, a quella di Fersini 4.