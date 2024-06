Quiliano. Nicola Isetta ha vinto con 1996 voti (50,74%), Rodolfo Fersini si è fermato a 1684 (42,81%) e Donatella Barbano a 254 (6,46%). Questi i risultati delle elezioni comunali a Quiliano.

Barbano e la sua lista non entreranno in consiglio (i voti non sono bastati a ottenere seggi, in totale le preferenze personali sono state 109). Alla lista di Isetta spettano 8 seggi, a quella di Fersini 4.

Le preferenze delle liste che entreranno in consiglio

Lista Progetto Comune: Alessio Loi 113, Annalisa Baldi 76, Fabio Bazzano 55, Andrea Bruzzone 76, Tiziana Bruzzone 128, Americo Di Giovanni 99, Silvia Giusto 118, Andrea Luvarà 22, Rosella Milano 34, Giacomo Minuto 140, Nadia Ottonello 122, Valtero Sparso 130.

Lista Futura Quiliano: Angela Cascio 140, Francesca Farulla 60, Alberto Ferrando 383, Simone Garbarino 103, Rodolfo Geddo 60, Cristiana Giusto 146, Alberto Negro 113, Paola Pezzica 173, Raffaella Piotto 41, Alice Rebagliati 73, Daniele Schinca 31, Paolo Veirana 89.

guarda tutte le foto 7



Quiliano 2024, Isetta confermato sindaco

In consiglio comunale entrano tra i banchi della maggioranza Minuto, Sparso, Tiziana Bruzzone, Ottonello, Giusto, Loi, Di Giovanni, Balzi e per l’opposizione Fersini, Ferrando, Pezzica, Giusto.