Quiliano e Ajdovščina partner del progetto “Twinning In Community”: buone pratiche volte a valorizzare la cittadinanza europea

Quiliano. Il progetto “Twinning In Community” condiviso tra il Comune di Quiliano ed il Comune di Ajdovščina (Slovenia), risultato vincitore del bando europeo CERV-Town Twinning, con un punteggio di 86/100, avrà inizio nel Comune di Quiliano, Comune Capofila del progetto, con un primo evento che si svilupperà nei giorni 6/7/8 settembre 2024, dal titolo “A gymnasium for democracy and reading to join”, per poi concludersi con il secondo evento organizzato nel Comune di Ajdovščina (Slovenia), partner del progetto, dal titolo “From Literacy to reading through the Children’s Parliament” organizzato nei giorni 7/8/9 maggio 2025.

Lo scopo principale del progetto è la condivisione di buone pratiche volte a valorizzare la cittadinanza europea nei territori attraverso il coinvolgimento attivo delle due Comunità e dei partner associati al progetto.

Gli eventi si concentreranno su alcune esperienze di successo adottate dai due Paesi coinvolti per favorire un maggiore coinvolgimento dei giovani nella vita democratica, ad esempio attraverso la conoscenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (C.C.R.R.) del Comune di Quiliano, nonché del Parlamento dei ragazzi del Comune di Ajdovščina, e attraverso la diffusione di esperienze di bibliopedagogia nei confronti dei gruppi più vulnerabili, con l’obiettivo di un uso indipendente delle informazioni, anche grazie a strumenti di lettura universali come i silent books.

La sperimentazione di esperienze culturali condivise offrirà un’opportunità di crescita personale per i diversi target coinvolti nel progetto: amministratori pubblici, studenti, operatori culturali, educatori, cittadini.

Durante le giornate del progetto verranno organizzati lavori di gruppo, simulazioni ed esperienze significative grazie alle quali i giovani, e non solo, avranno l’opportunità di condividere le proprie idee, sviluppare curiosità, capacità di ascolto e di argomentare e difendere le proprie opinioni in maniera costruttiva.