Quiliano 2024, venerdì 7 giugno la lista “Progetto Comune con Nicola Isetta” chiude la campagna elettorale

“L’invito è esteso a tutta la cittadinanza, perché la vita politica, anche in momenti come la campagna elettorale, deve comunque avvicinare e non allontanare le persone. Perché il clima deve essere sempre propositivo e costruttivo – spiegano -. In queste settimane non abbiamo mai voluto accendere i toni, cadere in sterili polemiche elettorali. Abbiamo sempre posto davanti il Progetto, partendo dalla rendicontazione del lavoro svolto nei 5 anni di governo, ma guardando anche al futuro, con un programma dettagliato, in oltre 50 pagine, con al centro sempre il bene della nostra città e della nostra comunità”.

“Non vediamo l’ora di incontrarvi, perché confrontandoci, scambiandoci anche semplici opinioni e pareri siamo migliorati molto negli ultimi anni. L’appuntamento è per le ore 19. Ma per chi non potesse partecipare fisicamente vi invitiamo comunque a sintonizzarvi sul canale Facebook https://www.facebook.com/isettanicola per la diretta dell’evento”, concludono.