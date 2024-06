Quiliano 2024, l’appello al voto di Isetta: “Porteremo a termine i progetti avviati”

Quiliano. “La nostra campagna elettorale si è divisa in due fasi: rendicontazione del lavoro svolto e presentazione dei progetti per il nuovo governo. Sono molto contento del lavoro fatto con il gruppo allargato perché è un’esperienza unica in termini di governo civico di una comunità. In un quadro politico nazionale e regionale dove emergono difficoltà, credo che sia importante dare continuità a questo progetto”. È questo l’appello al voto di Nicola Isetta (con la lista Progetto Comune) con il quale chiude la campagna elettorale nel point di via Diaz a Valleggia.

“Ho accettato la candidatura perché ho trovato disponibilità di persone”, ha proseguito Isetta.

“La mia rielezione darà la possibilità di portare a termine i progeti avviati e credo che la nostra esperienza debba essere valorizzata e meritiamo la possibilità di poter continuare”, ha concluso Isetta.

Nella lista Progetto Comune sono candidati: Alessio Loi, Annalisa Baldi, Fabio Bazzano, Bruzzone Andrea, Tiziana Bruzzone, Americo Di Giovanni, Silvia Giusto, Andrea Luvarà, Rosella Milano, Giacomo Minuto, Nadia Ottonello, Walter Sparso.