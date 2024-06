Quiliano 2024, Fersini conclude la campagna elettorale al Point di Valleggia: “Il nostro programma? Comunità, partecipazione, futuro”

Quiliano. Si concluderà questa sera alle 18 nel Point di Valleggia la campagna elettorale di Rodolfo Fersini, candidato sindaco con la lista “Futura Quiliano”.

“Siamo giunti al termine della campagna elettorale – racconta – e mi sembra doveroso fare un bilancio di quanto abbiamo fatto. Ho deciso di ricandidarmi dopo i cinque anni di opposizione perché durante tale mandato, mi sono reso conto che il paese stava lentamente spegnendosi, per assenza di servizi e di una visione del domani. L’altro motivo per il quale ho deciso di candidarmi è il progetto che abbiamo costruito con la squadra di Futura Quiliano: 6 donne e 6 uomini molto preparati, motivati e radicati sul territorio, in grado di governare da subito, grazie alle loro professionalità e pienamente in sintonia con le sfide del terzo millennio”.

“La campagna elettorale – spiega – si è divisa in 2 fasi: l’ascolto e la ricerca delle soluzioni. Nella prima abbiamo fatto sopralluoghi, incontrato persone, riscontrato le criticità. Nella seconda, la nostra squadra unita e coesa, ha scritto il nostro programma, senza lasciare indietro nessuna parte di territorio e nessun cittadino, indipendentemente dall’età o dal genere”.

“Se dovessi descrivere il nostro programma con 3 parole – prosegue – sarebbero, comunità, partecipazione, futuro”.

“Infine – conclude – vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno dimostrato sostegno vicinanza ed amicizia fino all’ultimo incontro. Il nostro motto è: insieme si va lontano. Ora il futuro di Quiliano è nelle vostre mani, aiutateci ad aprire le finestre e a far entrare aria nuova che porti benessere e sviluppo per tutti. Quiliano lo merita! Votate ‘Futura Quiliano’ e buon voto a tutti”.