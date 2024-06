Pums e piano della sosta a Savona, il 20 giugno incontro pubblico in Sala Rossa

Savona. Il Pums (Piano Urbano sulla Mobilità Sostenibile) è entrato nel vivo. Il team di ingegneri della società Sintagma che ha ricevuto dal Comune di Savona l’incarico di redigere Pums e Piano della Sosta sarà a Savona per un incontro pubblico con i cittadini che avrà luogo giovedì 20 giugno alle ore 17 nella Sala Rossa di Palazzo Sisto.

All’incontro, che ha lo scopo di coinvolgere la città, parteciperanno il sindaco Marco Russo, l’Assessore alla Mobilità Ilaria Becco e il dirigente dei Lavori Pubblici, ingegner Marco Delfino per spiegare quali sono gli obiettivi dell’Amministrazione.

L’ingegnere Tito Berti Nulli di Sintagma parlerà, invece, delle tappe del percorso che da qui a novembre condurrà prima al completamento del Piano della Sosta e poi alla bozza di Pums.

Prenderanno la parola anche amministratori e tecnici dei Comuni di Varese e di Livorno che racconteranno il percorso, analogo a quello intrapreso da Savona, che ha portato alla realizzazione dei primi interventi in materia di mobilità in applicazione del Pums.

Verranno spiegate le modalità di coinvolgimento dei cittadini a partire da un questionario online che sarà messo in rete a breve fino alla creazione a settembre di tre tavoli dedicati a sosta, trasporto pubblico e mobilità dolce.

Anche gli attori locali della mobilità savonese (TPL, Autorità di Sistema e Anas) prenderanno parte all’incontro in Sala Rossa, visto che il Pums procederà di pari passo con la revisione delle linee degli autobus e con tutti gli altri interventi infrastrutturali che riguardano il territorio.

“La mobilità è un elemento essenziale della trasformazione della città in chiave sostenibile – dice l’Assessore Becco – Per questo motivo il percorso che ci condurà al Pums rientra a pieno titolo nelle nuove rotte della mobilità, tema molto caldo per un territorio come quello della Liguria e, soprattutto, tema fondamentale in vista di Savona 2027”.