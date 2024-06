Pums e piano della sosta, incontro pubblico in Sala Rossa a Savona: da settembre al via i confronti con i cittadini

Savona. “Non dobbiamo pensare di dover inventare tutto, siamo stimolati da esperienza altrui. Questo è un punto di forza. Non è un caso che abbiamo chiesto di parlare ad Autorità Portuale, Anas e Tpl per fare rete e organizzare una risposta organica. Il nostro obiettivo è coinvolgere tutto il territorio”. Così il sindaco Marco Russo presenta l’incontro pubblico sul piano urbano della mobilità sostenibile e del piano della sosta.

“L’obiettivo è di andare verso una mobilità attiva e verso l’uso trasporto pubblico, rinnovare le linee di Tpl, valorizzare lo spazio pubblico della città, realizzare il sistema della sosta con parcheggi di cintura, implementare le piste ciclabili”, ha aggiunto l’assessore all’urbanistica Ilaria Becco.

Per quanto riguarda il cronoprogramma entro il 30 luglio saranno presentate le soluzioni per piazza Mameli: “Il sistema è sbilanciato, quattro strade in entrata e solo due in uscita”.

Dal 10 al 15 settembre si terranno dei tavoli partecipati (saranno tre divisi per argomenti), ad ottobre le proposte per la sosta ed entro Natale sarà pronto il Pums.