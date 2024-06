Promuovere uno stile di vita sano e attivo attraverso un progetto interdisciplinare: il campus di Savona verso l’invecchiamento attivo

Savona. Il campus universitario di Savona è lieto di annunciare l’inizio del progetto “NOVA-Campus: Sfidiamo l’Invecchiamento”, un’iniziativa volta a promuovere uno stile di vita sano e attivo per la comunità. Il progetto, realizzato con il contributo della Fondazione De Mari, mira a migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone attraverso attività sia teoriche che pratiche rivolte a vari aspetti della salute, come l’attività fisica, l’alimentazione e gli aspetti psicologici. Il progetto ha anche come obiettivo quello di sinergizzare le attività degli enti del territorio e vede come altri partner Auser Savona, che si occupa della segreteria organizzativa e della promozione del progetto stesso verso la popolazione anziana, Asl2, il Comune di Savona, l’Istituto Ferraris-Pancaldo e Liguria Digitale.

Il progetto “NOVA-Campus” prevede una serie di conferenze aperte a tutti e successivamente un intervento pratico rivolto a 50 persone over60 che include un percorso di esercizio fisico adattato, laboratori pratici sul sonno, l’alimentazione e gli aspetti psicologici. Ogni partecipante verrà sottoposto a una seduta di test prima e dopo l’intervento, e verrà inoltre fornito a ciascuno un dispositivo indossabile per raccogliere automaticamente dati relativi al movimento ed al sonno. Il progetto si svolge al Campus di Savona e avrà inizio con un ciclo di 4 conferenze dedicate all’attività fisica, al sonno, l’alimentazione e gli aspetti psicologici.

“Il nostro obiettivo è quello di offrire opportunità concrete per sensibilizzare ad un invecchiamento attivo e sano – ha dichiarato il professor Marco Testa, direttore scientifico del progetto – Vogliamo creare anche nuove opportunità di aggregazione per la comunità dove le persone possano trovarsi per praticare attività fisica insieme e sentirsi valorizzate.”

I benefici attesi del progetto includono un miglioramento della salute fisica e mentale, una maggiore integrazione sociale e buone pratiche da applicare nel quotidiano per migliorare il proprio benessere. Il progetto sarà monitorato e valutato dal team di ricerca multidisciplinare del REHElab, il laboratorio di riabilitazione e ingegneria diretto dal professor Marco Testa presso il campus di Savona dell’Università di Genova, per assicurare l’efficacia e l’impatto delle attività proposte.

Il campus di Savona è impegnato nel miglioramento della qualità della vita delle persone attraverso progetti innovativi e sostenibili. Per ulteriori informazioni sul progetto “Invecchiamento Attivo” e sulle modalità di partecipazione, contattare la segreteria organizzativa a info@ausersv.it o visitare questa pagina.