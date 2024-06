Promozione in Serie D per gli “ex liguri” Prato e Grandoni con il Fossano

Fabio Prato è stato una delle colonne della storia recente della Cairese, con tante stagioni ai vertici dell’Eccellenza. Quest’anno, le strade del classe 1997 e dei gialloblù si sono separate, visto il suo passaggio al Fossano. Si sono però riunite idealmente ieri, con i gialloblù e i piemontesi entrambi a festeggiare la promozione in Serie D.

Quella del Fossano è stata una vera e propria impresa, visto che ha vinto la gara di ritorno contro il Ciliverghe Calcio 3 a 0 ribaltando il 3 a 1 con cui i bresciani si erano imposti all’andata. Insieme a Prato, un’altra “vecchia conoscenza” del calcio ligure come Mattia Grandoni.

Anche lui ex della Cairese, per Grandoni si tratta della seconda promozione in quarta serie di fila, dopo quella con l’Albenga dello scorso anno.