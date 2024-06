Promozione, il Millesimo nelle mani di Xhaka Conde

Novità per la porta del Millesimo, club neopromosso in Promozione ma che punta a fare le cose in grande.

Dopo l’annuncio dell’attaccante Youri Vittori, ecco la seconda new entry nella rosa di mister Fabio Macchia. Si tratta del portiere Xhaka Conde.

Il portiere classe 2005 proviene dall’Amabrenta Ceva, squadra militante in Prima Categoria dove Conde ha iniziato a giocare una volta arrivato in Italia. Voci piemontesi parlano di un vero e proprio asso tra i pali.

