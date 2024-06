Promozione e Prima Categoria: in riviera è ufficialmente arrivata l’estate tra bagni in mare e news di calciomercato

Savona e provincia. Un tuffo nel mare rappresentato dall’ondata di news di calciomercato diffuse in data odierna dalle società componenti il panorama dilettantistico locale. Dalla Promozione alla Prima Categoria continua la serie di comunicati diffusi dai club per informare i supporter sui propri movimenti in vista della stagione che verrà.

In Promozione per esempio prosegue la campagna all’insegna della continuità del Legino: è notizia di quest’oggi la permanenza di Sahel Garzoglio, difensore classe 1999 da anni vero e proprio baluardo della difesa verdeblù. Non solo giocatori: in data odierna infatti il club del presidente Carella ha reso noto che a preparare la batteria di portieri della formazione guidata da Fabio Tobia sarà ancora Davide Baldaccini.

In Prima Categoria invece la Vadese si conferma scatenata. Il club azzurrogranata ha comunicato un nuovo poker di giocatori i quali continueranno a fare parte della rosa a disposizione di mister Oliva anche in vista della prossima annata: si tratta dei difensori Christian Dalipi e Marco Vassallo, del centrocampista Andrea Marchelli e dell’attaccante Gabriele Martino.

Nel medesimo girone spicca inoltre la vitalità della Spotornese che, dopo aver annunciato quattro innesti nella giornata di ieri, quest’oggi ha reso noto che l’ex difensore della Vadese Gabriele Carrera, l’attaccante di proprietà del Celle Varazze Alberto Oddera e Daniele Rognoni faranno parte della rosa a disposizione di mister Ferrero.

Proseguono poi i movimenti anche in casa San Filippo Neri Yepp, società che ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Giovanni Abbatemarco, difensore classe 2001 proveniente dall’Andora il quale vestirà giallorosso.

Infine a chiudere la serie di news spiccano le ennesime conferme della Baia Alassio. Le Vespe hanno comunicato che Andrea Pampararo (estremo difensore che conta 8 stagioni e ben 175 presenze con i colori gialloneri) e Stefano Barison, esperto centrocampista classe 1987, continueranno il loro percorso agli ordini di mister Sardo.