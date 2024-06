Promozione, colpaccio del Millesimo: per l’attacco c’è Youri Vittori

Millesimo. Colpaccio di mercato dei valbormidesi che in vista del prossimo campionato di Promozione si assicurano le prestazioni di Youri Vittori, ex attaccante del Finale tra Serie D e Eccellenza e con l’ultima esperienza al Savona prima dello stop a causa di un brutto infortunio al ginocchio.

Raggiungerà quindi il fratello Andrea, centrocampista già confermato dal sodalizio giallorosso.

Il comunicato:

“L’Asd Millesimo Calcio è lieta di annunciare l’arrivo di Youri Vittori.

Forte attaccante con trascorsi in serie D ed Eccellenza.

Benvenuto a Millesimo Youri!”

Si attendono ancora ulteriori novità in merito ad una possibile trattativa che potrebbe portare un altro elemento offensivo di spessore a mister Macchia. Circola voce di un forte interessamento per Luca Lanfranco del Monregale, squadra di Promozione piemontese. Il Millesimo, quindi, vuole prepararsi al meglio per la nuova stagione: i colpi e gli obiettivi di mercato sono la perfetta conferma.