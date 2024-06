Promozione, Ceriale ancora nel segno della continuità: Gabriele Beluffi resta biancoblù

Ceriale. Prosegue la serie di annunci in casa Ceriale. Dopo aver svelato i ritorni di Andreetto, Gloria e Melegazzi la società del neopresidente Fresia quest’oggi ha reso noto di aver raggiunto l’accordo con Gabriele Beluffi per la continuazione del rapporto sportivo anche in vista della stagione 2024-2025.

Lo scorso anno l’attaccante classe 2003 ha fatto registrare un bottino da 12 reti complessive e 8 assist, numeri che lo hanno reso il secondo miglior marcatore della squadra. Una vera e propria scheggia con estrema predisposizione al sacrificio il quale può già vantare nella propria bacheca personale un campionato di Eccellenza vinto ad Albenga.

“A Gabriele – si legge nella nota pubblicata dal club biancoblù – vanno i migliori auguri societari per un’annata ricca di soddisfazioni da condividere insieme!”

Non solo prima squadra. Il Ceriale infatti, in mattinata, ha comunicato di aver affidato nuovamente a Luca Stella l’incarico di responsabile del settore giovanile. L’ennesima conferma per Luca, che da ben quattordici stagioni è una figura di riferimento all’interno della società biancoblù.

“Termina un’altra annata per il nostro settore giovanile. È stato un anno lungo ed impegnativo che ha visto i nostri giovani calciatori crescere sotto diversi aspetti, quali tecnico/tattico/fisico/emotivo – riassume Stella -. Un anno ricco di grandi soddisfazioni segnato dalla nascita dell’area femminile, dalla vittoria del campionato provinciale Under 16 e da altri due importanti risultati per le due nostre giovanissime leve: il terzo posto nel campionato regionale Under 15 e il secondo posto nel campionato provinciale Under 14. Inoltre avremo tre squadre su tre ai regionali, considerando che la leva 2009 verrà ripescata”.

Un bilancio poi sulla stagione dell’attività di base: “Si stanno creando basi solide ed un grande merito lo ha mister Biggi che da decenni svolge un ruolo incredibile. È una figura fondamentale per la nostra società insieme al lavoro di mister Not e a mister Intili. Pulcini ed Esordienti stanno crescendo. I mister hanno svolto un ruolo fondamentale, voglio ringraziarli tutti. Insieme a loro i nostri dirigenti/accompagnatori che contribuiscono attivamente allo sviluppo della nostra cantera”.

“Un grande in bocca al lupo va al direttore sportivo Franco Villa e al nostro mister Marco Mambrin per lavoro che dovranno svolgere insieme a tutto il nostro settore giovanile, forza Ceriale!”, conclude Stella.

“La società – si legge nel comunicato pubblicato sui profili social del club – augura a Luca un grande in bocca al lupo per la prossima stagione, con la speranza di continuare a valorizzare i tanti profili interessanti del nostro settore giovanile!”