Problema informatico della piattaforma nazionale, disservizi anche per il Cup della Liguria: resta attivo call center

Savona. A causa di un problema informatico della piattaforma nazionale che sta creando disservizi in tutta Italia, anche in Liguria è momentaneamente limitata anche l’operatività del CUP per la prenotazione delle ricette dematerializzate attraverso i sistemi informatici di prenotazione.

È stato infatti segnalato un malfunzionamento del sistema SAC(Sistema Accoglienza Centrale)-Sogei gestito dal Ministero dell’Economia e Finanze per la gestione della ricetta dematerializzata, che risulta non pienamente fruibile.

Per questa ragione si stanno verificando disservizi che non dipendono da Liguria Digitale, legati alla prenotazione in via telematica e all’attività di registrazione delle ricette e di emissione di certificati di malattia da parte dei medici di medicina generale.

Il sistema di prenotazione del CUP attraverso il call center risulta funzionante.

Il guasto è stato segnalato, Alisa e Liguria Digitale restano in attesa di conoscere da Roma le tempistiche di ripristino della piena funzionalità del sistema.