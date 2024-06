Primo giorno d’estate ma spiagge semi vuote. I gestori dei bagni: “Il giugno più brutto degli ultimi 15 anni”

Savona. Nonostante il calendario segni 21 giugno 2024, l’estate non sembra essere ancora partita. Quello di oggi dovrebbe essere il giorno più lungo dell’anno ma, previsioni alla mano, si fa fatica a vedere il sole dietro le tante nuvole. Qualche raggio nei giorni passati si è intravisto, ma spesso accompagnato da pioggia e tanta terra del deserto che ha sporcato (oltre alle macchine) anche ombrelloni e lettini.

“Per essere ottobre non fa freddo”, “Oggi più che il solstizio d’estate sembra quello dell’autunno”, “Se non fosse per i mie figli io starei a casa con questo tempo”: queste le frasi che si rincorrono tra i pochi bagnanti che questa mattina, venerdì 21, hanno deciso lo stesso di indossare il costume per rendere omaggio alla giornata. Pochi i temerari, nonostante ombrelloni, sdraio e lettini siano già al loro posto da parecchie settimane.

Tuttavia il problema non è solo di questi giorni. Il mese di giugno non ha aiutato a dare il via alla stagione che molti aspettano con ansia tutto l’anno. “Erano quindi anni che non si vedeva un mese così brutto – affermano in coro i titolari degli stabilimenti balneari dei Bagni Nilo, Bagni Aurora e Bagni Sirena a Savona – Le spiagge sono deserte soprattutto il fine settimana, quando piove quasi sempre”.

“Il giugno più brutto degli ultimi 10/15 anni: tra clima, concessioni balneari e cinghiali non è proprio l’avvio di stagione che speravamo – proseguono – Purtroppo non possiamo fare nulla contro il meteo, noi siamo pronti ma l’estate non vuole arrivare. Ha piovuto anche terra, sporcando ombrelloni e sdraio che abbiamo dovuto lavare nuovamente”.

Se prima le spiagge non erano prese d’assalto anche per il fatto che le scuole non erano ancora finite, adesso (maturità a parte) gli ombrelloni restano ancora chiusi causa maltempo. “Insomma un 21 giugno proprio da non ricordare – concludono i gestori – speriamo in un luglio pieno di sole perché altrimenti saranno guai seri. Dopo la mareggiata abbiamo anche investito dei soldi per assicurare un servizio ottimale come gli anni passati, ma se non lavoriamo la situazione diventerà pesante”.