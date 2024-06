Prima Categoria, Savona-Panchina LIVE: Rizzo risponde a Raffo, è 1-1 al termine dei primi 45’

Risultato: Savona 1-2 Panchina (3’ Raffo, 24’ Rizzo, 48’ Massa) [Live]

Al 49’ Raffo approfitta di una dormita difensiva della squadra guidata da Roberto Biffi presentandosi a tu per tu con Bova: pallone incredibilmente sul fondo: occasione colossale sprecata dalla squadra ospite.

Al 48’ torna avanti il Panchina. Massa riceve un servizio a rimorchio illuminante trovando la rete del vantaggio ospite: è 1-2 all’Olmo-Ferro!

Al 46’ pronti, via e il Savona dispone subito di una buona occasione che però non riesce a sfruttare a causa dell’ostacolarsi di Apicella con un compagno.

Alle 17:38 il direttore di gara comanda la ripresa della sfida. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue visti in campo durante i primi 45’.

Termina 1-1 senza ulteriori emozioni un primo tempo piuttosto piatto.

Al 42’ Rizzo grazie ad un ottimo schema da calcio piazzato cerca la porta da punizione invitante, ma il suo tentativo termina di poco a lato.

Al 37’ Bova si supera con un intervento provvidenziale a mano aperta su un’ottima conclusione dal limite dell’area: sarà corner, ma che brivido per i biancoblù.

Al 35’ gli ultras, fino a questo momento rimasti pressoché silenti, tornano ad intonare cori per supportare gli Striscioni (senza risparmiare svariati “Meritiamo di più”).

Al 31’ ritmi bassi da classica partita di fine stagione: giro palla lento e poche occasioni in questa fase del match.

Al 24’ Rizzo dalla lunga distanza calcia in porta trovando una rete spettacolare: è 1-1 all’Olmo-Ferro!

Al 23’ il Savona continua ad attaccare nel tentativo di trovare la rete del pari.

Al 17’ Apicella dalla distanza tenta di impensierire la retroguardia del Panchina, ma il suo tentativo termina largo.

Al 16’ Romano tenta di scuotere i suoi con una buona conclusione, ma Rosciglioni in qualche modo riesce a respingere.

Al 7’ il Savona prova a reagire con un colpo di testa di Ndiaye il quale termina morbido tra le braccia di Rosciglioni.

Al 5’ ancora Panchina pericoloso con una conclusione dalla distanza, ma il tentativo termina alto.

Al 3’ pronti, via e la formazione ospite è già avanti: Massa calcia di potenza colpendo il palo alla destra di Bova con il rimpallo che favorisce Raffo il quale, a porta spalancata, porta avanti i suoi: è 0-1 Panchina all’Olmo-Ferro!

Alle 16:34 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della sfida.

Il direttore di gara ritarda il fischio iniziale di qualche minuto per attendere la contemporaneità con Superba Calcio-Brugnato, altra partita di giornata.

Le formazioni

Savona: 1 Bova, 2 Fancellu, 3 Incorvaia, 4 Apicella, 5 Cherkez, 6 Barone, 7 Romano, 8 Rizzo, 9 Doci, 10 Panucci, 11 Ndiaye.

A disposizione: 12 Siri, 13 Brazzino, 14 Calcagno, 15 Castiglia, 16 Covelli, 17 Palumbo, 18 Rapetti, 19 Matarozzo, 20 Beani.

Allenatore: Roberto Biffi.

Panchina: 1 Rosciglioni, 2 Marcone, 3 Barletta, 4 Raffo, 5 Cogozzo, 6 Bacigalupo, 7 Massa, 8 Picasso, 9 Ghiggeri, 10 Turcato, 11 Busi.

A disposizione: 12 Rolandelli, 13 Semenza, 14 Daidone, 15 Coscioli, 16 Callegari, 17 Ferlini, 18 Carluccio, 19 De Vincenzi, 20 Monteverde.

Allenatore: Danilo Mirco Nobile.

Arbitro del match è il signor Pierpaolo Porzio della sezione di Genova.

Presentazione

Celle Ligure. Oggi pomeriggio presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” Savona e Panchina si affrontano in occasione dell’ultima giornata del girone regionale dei playoff del campionato di Prima Categoria. In casa biancoblù l’euforia di circa un mese fa per la vittoria ottenuta contro il Multedo che ha permesso di alimentare il sogno Promozione sembra ormai essere un lontano ricordo: le tre sconfitte rimediate contro Superba, Argentina Arma e Brugnato hanno infatti tagliato le gambe agli Striscioni, già matematicamente ultimi nel girone ma volenterosi di far bene nella gara odierna per non chiudere l’ultima parentesi stagionale a zero punti. Fondamentale non sbagliare invece per il Panchina: la squadra di Chiavari infatti, vincendo, potrebbe addirittura ambire alla seconda piazza del raggruppamento, una posizione dal sapore di salto di categoria.