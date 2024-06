Prima Categoria, sarà un Cengio “made in Valle”: ecco i nomi dei primi acquisti ufficializzati dal club granata

Cengio. Un nuovo inizio. Le parole pronunciate dal patron della compagine granata in vista della prossima stagione non lasciano spazio a dubbi: “Sarà una squadra made in Valle”. Dopo l’addio di Mister Molinaro, anche le strade tra il sodalizio valbormidese e i ragazzi savonesi si sono ufficialmente separate.

Nonostante ciò il mercato del Cengio targato Chiarlone ha già iniziato ad ingranare e le prime ufficialità non si sono fatte attendere. A rinforzare il reparto difensivo della società granata saranno Roderic Gillardo, difensore centrale proveniente dall’Atletico Acqui e Francesco Montano, portiere prelevato dall’Altarese. Inoltre è stato raggiunto un accordo con il Millesimo per il tesseramento di Fabrizio Negro, terzino o all’occorrenza “quinto” il quale la scorsa stagione ha vinto il campionato vestendo la maglia giallorossa.

Tuttavia non finisce qui. Il Cengio infatti ha comunicato di essere in fase di trattativa con l’attaccante Samuele Caruso (lo scorso anno al Quiliano&Valleggia). Inoltre dalla Carcarese sembra molto probabile l’arrivo degli attaccanti Marco Zizzini e Luca Canaparo oltre all’acquisto del centrocampista Simone Alò. Infine dal Millesimo potrebbero scegliere di seguire le orme di Fabrizio Negro anche Lorenzo Franco, Riccardo Morielli e Lorenzo Ciravegna.

In attesa di ufficializzare i primi nomi dei giocatori confermati il sodalizio valligiano non ha dunque perso tempo: in vista della prossima stagione il Cengio si profila ambizioso e soprattutto “made in Valle”.